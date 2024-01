Omicidio di Manuel, in cella l'amico con cui aveva passato la serata: l'ultima foto ancora sui social

Una serata tra amici, questo doveva essere quella tra il 21 e il 22 gennaio e invece si è trasformata in una tragedia culminata con la telefonata disperata di Manuel Millefanti alla madre: "Aiutami, mi hanno accoltellato" e infine la sua morte. Le indagini dei carabinieri di Cantù sono partite immediatamente e il presunto omicida, Luca de Bonis, amico 33enne di Manuel, è stato portato in caserma per l'interrogatorio nella giornata di ieri e in serata sono arrivate le prime ammissioni.

A testimoniare la loro serata insieme anche una foto sui social di De Bonis che scrive: "Per sta sera bastano dai... Diciamo di sì". Era mezzanotte e mezza e sul tavolo si vedono molte bottiglie di birra e grappa. L’uomo è stato formalmente accusato di omicidio volontario. Non è ancora stato chiarito il movente ma i carabinieri si sono basati anche sulla testimonianza della madre a cui Manuel, nell'ultima telefonata, avrebbe fatto proprio il nome di Luca: "Mamma mi hanno accoltellato, è stato Luca", questa sarebbe stata la frase precisa, l'ultima che la vittima ha pronunciato. Manuel, 43 anni, è morto a causa di una ferita al petto, un unico fendente mortale con un coltello da cucina. Luca de Bonis, 33 anni, è crollato nella serata di ieri: dopo l'interrogatorio avrebbe fatto le prime ammissioni ed è stato portato in cella dopo che gli è stato assegnato un avvocato d'ufficio. Non aveva cancellato nemmeno quel post su Facebook.

Luca de Bonis, stato fermato nel pomeriggio di ieri 22 gennaio mentre camminava a piedi (e non in auto come inizialmente trapelato) lungo la Lomazzo-Bizzarrone. È italiano e già noto alle forze dell'ordine, ed è stato portato nella caserma di Appiano Gentile per l'interrogatorio. L'uomo sarebbe stato intercettato anche grazie alle celle telefoniche.