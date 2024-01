Morti nel lago, la testimonianza della coppia che ha avuto un incidente simile

In attesa dei risultati delle perizie sulla scatola nera del suv Mercedes che lo scorso 6 gennaio si è inabissato nel lago di Como provocando la morte di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, gli inquirenti hanno sentito la testimonianza di Dario Sangalli e sua moglie che avrebbero avuto un incidente simile. Lo avevano spiegato all'Eco di Bergamo e in seguito sono stati chiamati dalla squadra mobile per raccontare il loro incidente. I dettagli di quanto successo ai signori Sangalli potrebbe aiutare a ricostruire anche la tragica vicenda di Morgan e Tiziana.

I due sono proprietari di una Mercedes 100% elettica e la macchina sullo scivolo di un parcheggio di un supermercato di Trescore avrebbe preso velocità e la moglie, che era alla guida, ha tentato di frenare ma i comandi non rispondevano e si sono schiantati contro un muro. Per loro fortunatamente solo lievi ferite.

"Per quanto riguarda il nostro incidente, scrive sull'Eco il bergamasco, “Autotorino” ci ha informati che Mercedes manderà i suoi tecnici per una perizia".

Tramite Vadim Odinzoff, responsabile delle relazioni pubbliche, Mercedes Italia ha fatto sapere che darà massimo supporto alle indagini per fare chiarezza su questa tragedia.