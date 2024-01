Morti nel lago, eseguita l'autopsia: i funerali di Tiziana in Calabria

È stata eseguita all'ospedale Sant'Anna l'autopsia sui corpi di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, le due vittime dell'incidente avvenuto lo scorso 6 gennaio a Como quando la loro vettura, un suv Mercedes, è precipitata nel lago. L'anatomopatologo ha dichiarato di necessitare di 60 giorni per presentare la relazione completa alla Procura, poiché sono in corso una serie di esami sul materiale raccolto. L'ipotesi principale rimane quella della morte per annegamento per entrambi. Si attende ora il nulla osta per procedere con i funerali. Tiziana viveva e lavorava da molti anni a Cantù ma riposerà in Calabria, dove è nata, accanto alla madre che è venuta a mancare lo scorso anno.

La donna, come riporta la collega Isabella Marchiolo di ReggioToday, era nata nella Locride, a Canolo nuovo - dove risiedono il padre, vedovo, le sorelle e i fratelli.

La notizia ha lasciato sotto choc la comunità di Canolo: nella cittadina la famiglia Tozzo era arrivata negli anni Settanta dal Vibonese, radicandosi e diventando numerosa. Come apprendiamo da un'amica, Tiziana era andata via dal paese in cui era nata e cresciuta per lavoro, trasferendosi a Cantù. Qui si era sposata. Quell'unione l'aveva resa madre di un ragazzo oggi quattordicenne, con cui la donna viveva a seguito del divorzio dal marito. Il suo viso dai grandi occhi luminosi incorniciato da folti capelli scuri si ripete in queste ore nelle immagini sui social. Colleghi e amici lombardi nei tanti messaggi la definiscono "bella fuori e dentro".

Nell'attesa del nulla osta della procura per l'ultimo saluto a Tiziana e Morgan, si attendono anche i risultati delle analisi della scatola nera della Mercedes, che potrebbero svelare molto sulle dinamiche di questo tragico incidente.