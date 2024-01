Auto nel lago, Mercedes Italia: "Tragico incidente, daremo tutto il nostro supporto alle indagini"

Si continua a indagare sulla tragica morte di Tiziana Rozzo e Manuel Alegeri avvenuta lo scorso 6 gennaio quando l'auto su cui erano a bordo, per motivi ancora da stabilire, è partita all'improvviso in avanti (e a massima velocità) da una piazzola del parcheggio di Villa Geno, sfondando il parapetto di protezione e precipitando nelle gelide acque del lago. Potrebbe quindi trattarsi di un incidente di natura meccanica o di un errore umano. La macchina era una Mercedes Glc col cambio automatico, la cui scatola nera, come ci spiegano telefonicamente, registra tutto e potrà sicuramente dare molte indicazioni su quanto avvenuto. Si parla di un solo messaggio inviato per segnalare i problemi di accensione del mezzo, poi seguito da "una comunicazione che era tutto risolto".

Gli ultimi disperati minuti

Ci spiega Vadim Odinzoff responsabile delle relazioni pubbliche di Mercedes Italia: "Abbiamo appreso di questo tragico incidente con il più profondo rammarico ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie per la perdita dei loro cari coinvolti. Le indagini sono in corso e non possiamo esprimere commenti sul veicolo coinvolto nell'incidente. Daremo naturalmente tutto il nostro supporto alle autorità per lo svolgimento delle necessarie indagini".