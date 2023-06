Una domenica difficile sulla Statale 36: auto in contromano e incidenti

Una domenica d'estate di sole e la Statale 36, quella che unisce Monza e Milano al Lago di Como, diventa teatro di incidenti e vari incolonnamenti (anche se le code piu' lunghe sono previste per questa sera).

Un pomeriggio decisamente intenso, dicevamo, lungo la Strada Statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Poco dopo le 14 è stato segnalato un veicolo contromano (e non è la prima volta) tra Varenna e Mandello del Lario. È dovuta intervenire la polizia stradale della sottosezione di Bellano per evitare che si verificassero problemi peggiori. Gli altri automobilisti in transito - tantissimi vista anche la bella giornata di sole - sono stati avvisati attraverso i pannelli installati sulla tratta.

Incidente sulla Lecco-Ballabio

Non solo. Intorno alle 14.35 un ciclista di 34 anni è caduto all'altezza della località Pradello, lì dove inizia e termina la ciclopedonale che collega Lecco ad Abbadia Lariana. L'uomo è stato raggiunto dai volontari del soccorso degli alpini di Mandello del Lario, stabilizzato e trasferito in ospedale: qui è stato accettato in codice giallo e sottoposto agli accertamenti del caso.

Terzo sinistro avvenuto praticamente in contemporanea, poco prima delle 14.40. Una persona di 51 anni è andata a sbattere contro il muro all'interno della galleria Valsassina lungo la SS36 rac - la nuova Lecco-Ballabio - e sono stati mobilitati i volontari della Croce San Nicolò della città capoluogo: le condizioni non sarebbero particolarmente preoccupanti, stando a quanto appreso da fonti Areu.