Como, ragazzo di 25 anni investito in via Pasquale Paoli, lotta per la vita

Terribile incidente questa sera 29 gennaio a Como in via Pasquale Paoli incrocio via Repubblica Romana. Intorno alle 19 un giovane di 25 anni stava attraversando la strada quando è stato preso in pieno da un'auto. Le dinamiche del fatto sono al vaglio delle forze dell'ordine che stanno ascoltando vari testimoni che potrebbero aiutare a capire se il semaforo pedonale fosse ancora rosso. Tutto è ancora da chiarire. Il giovane è in gravissime condizioni ed è stato portato in codice rosso prima all'ospedale Sant’Anna e poi con l'elisoccorso trasferito a Varese dove è tutt'ora in prognosi riservata. Sul posto la polizia Locale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità che è tornata alla normalità intorno alle 20.10.

In aggiornamento.