Grave incidente a Blevio nella notte, auto ribaltata e 4 giovani in ospedale

Grave incidente in piena notte a Blevio in via Enico Caronti tra due auto. Poco prima dell'1 lo scontro tra due auto con a bordo 4 ragazzi, per motivi e dinamiche ancora da stabilire si è ribaltata. Sul posto maxi spiegamento di soccorsi: due ambulanze della Croce Rossa, due della Croce Azzurra, una del Soccorso Canzo, l'auto medica e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. I feriti sono due ragazzi di 20 anni, una ragazza di 22 e un uomo di 30.

Il più grave è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza con l'elicottero. Due sono stati ricoverati al Sant'Anna e il quarto sempre al San Gerardo con l'ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. In aggiornamento.