Incidente a Orsenigo con auto ribaltata: ferito un 20enne

Grande spavento oggi pomeriggio 21 marzo a Orsenigo in via Plinio intorno alle 14.50. Un incidente ha visto coinvolte 3 auto, di cui una si è ribaltata in strada. Intervenuti prontamente i vigili del fuoco per estrarre il ferito dall'abitacolo. Il ragazzo alla guida, un 20enne, fortunatamente ha riportato solo ferite lievi ed è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale di Erba in codice verde. Sul posto anche i carabinieri di Cantù per stabilire la dinamica dei fatti. Non sembrerebbero esserci altri feriti.