Tragico incidente sulla statale dei Giovi a Grandate: morto un motociclista di 36 anni

Un terribile incidente questa sera 22 marzo sulla statale dei Giovi (Sp35) a Grandate (Como). Lo scontro è avvenuto tra una moto e un'auto. Erano circa le 20.40 quando i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 (con ambulanza e auto medica) si sono recati sul posto. Purtroppo per il motociclista, un uomo di 36 anni, non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Sul posto anche i carabinieri di Cantù per stabilire le dinamiche dell'incidente ancora da ricostruire. In aggiornamento.