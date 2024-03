Terribile incidente prima dell'alba a Torno: morto un ragazzo di 22 anni

Tragedia nella notte a Torno. Secondo le pochissime informazioni trapelate un giovane di 22 anni sarebbe stato investito in via Cesare Poggi alle 4.40 di questa mattina, prima dell'alba. Sul posto, come riporta Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica e elisoccorso decollato da Como Villa Guardia ma non c'è stato nulla da fare, il giovane sarebbe morto sul colpo. Intervenuti anche i carabinieri. Si attendono aggiornamenti ufficiali.