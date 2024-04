Como, grave incidente sulla Oltrecolle

Un grave incidente avvenuto in via Oltecolle a Como intorno alle 14.50 ha causato notevoli disagi alla viabilità Una donna alla guida della sua auto sarebbe uscita fuori strada andando a sbattere contro il guard rail. La donna, 65 anni, è stata soccorsa in codice rosso e trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove si trova ricoverata in rianimazione. Le sue condizioni, dunque, sono giudicate gravi. La circolazione dopo essere stata completamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, è stata riaperta a senso unico alternato con conseguenti notevoli code tra il Viadotto dei Lavatoi e Lora.