L'addio a Sasha, il ragazzo di 22 anni morto nel tragico incidente di Torno

Alexandr Nahmias aveva solo 22 anni quando la scorsa domenica mattina, prima dell'alba, ha perso la vita in un tragico incidente a Torno. Sasha, così lo chiamavano gli amici, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 17 aprile e stava tornando a casa dopo una serata tra amici. Poi lo scontro, mortale, contro una Seat Ibiza. A guidarla una donna di 29 anni che è poi risultata positiva all'etilometro con un valore di 1.50 superiore alla soglia di 0.50. Una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. Sasha aveva frequentato le scuole medie a Como per poi iscriversi all’istituto nautico San Giorgio di Genova. Grazie a questo aveva ottenuto un lavoro con la Navigazione di Como. Tanti i sogni nel viso gentile di questo giovane che lascia la madre e una sorella più piccola. Alexandr era figlio di Elisabetta Patelli, ex consigliera comunale dei Verdi e di Pierpaolo Nahmias, morto lo scorso anno dopo un malore. La sua vita non era stata priva di dure prove da superare, a partire dalla sua infanzia in Russia dove è passato da un orfanotrofio all'altro fino all'adozione quando aveva 5 anni. L'ultimo incontro con gli amici intorno alle 23 di sabato sera a Bellagio, dopo il lavoro al pontile: decidono di andare a mangiare qualcosa, di trascorrere del tempo insieme; lui sarebbe stato di riposo il giorno dopo. Lo fanno con la spensieratezza di tutti i 20enni senza poter minimamente immaginare quello che sarebbe successo solo poche ore dopo. Le sue ultime ore sono state felici. Per la data del funerale si dovrà aspettare l'autopsia.