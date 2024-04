Incidente tra Lambrugo e Nibionno: 8 persone soccorse

Incidente a Nibionno coinvolge quattro auto e otto persone. L'evento si è verificato poco prima delle 17 di oggi, mercoledì 24 aprile, lungo la ex Strada Statale 342 nel comune della Brianza lecchese. Attualmente, si sta ancora ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.

L'allarme ai soccorsi è stato emesso in codice giallo e sul luogo dell'incidente si sono rapidamente recate tre ambulanze e un'auto con il medico inviate da Areu, l'Agenzia regionale di emergenza urgenza. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Lecco. I carabinieri della Compagnia di Merate sono stati altresì allertati. Al momento della stesura di questo articolo (alle 18), le operazioni di soccorso e trasporto dei feriti in ospedale sono ancora in corso. Tra i feriti ci sono un uomo di 60 anni, un uomo di 82 anni e una donna di 75 anni.