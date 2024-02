Auto esce di strada e si ribalta più volte, ferita una donna di 77 anni

Brutto incidente oggi domenica 11 febbraio a Bregnano in via Libero Grassi. Un'auto è uscita di strada e si è ribalta più volte, i soccorsi di Areu (Agenzia regionale emergenze urgenze) sono arrivati in codice rosso con un'abulanza e l'auto medica. Sul posto anche i vigili del fuoco di Como e i carabinieri di Cantu che avranno il compito di ricostruire le dinamiche del sinistro. Ferita una donna di 77 anni che secondo i primi riscontri non dovrebbe essere in pericolo di vita. Alla base dell'incidente forse un malore. Nel sinistro non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Si attendono aggiornamenti.