Paura sulla Statale 36, auto in contromano: "Ecco come sono riuscito a fermarla"

Solo lo scorso 4 aprile un episodio simile, sempre sulla Statale 36, proprio al confine tra le province di Lecco e Como. Ma sembra proprio che fare tratti di questa strada in contromano sia qualcosa che succede molto spesso e in vari tratti.

"Ho visto i fari davanti ai miei occhi e ho capito quel che stava accadendo: ho rallentato e sono riuscito a spingere indietro quell'auto, affinché si evitasse una possibile tragedia".

È successo ancora: un'automobile contromano sulla Strada Statale 36, questa volta in orario notturno. L'episodio si è verificato sabato, quasi a mezzanotte, all'altezza dello svincolo di uscita all'Orsa Maggiore sulla carreggiata Sud. A raccontarlo è Massimo Riva, che quel mezzo se lo è ritrovato davanti.

Come l'ho spinto fuori

"Provenivo da Nord e stavo per uscire, quando ho visto i fari dell'auto, ferma, sul raccordo che conduce a Pradello: ho capito subito che l'automobilista era intenzionato a entrare sulla SS36 contromano, o comunque che lo avrebbe fatto di lì a breve. Aveva già due ruote all'interno della Statale, infatti il veicolo che mi precedeva ha rallentato poiché non sapeva cosa fare. Io ho lampeggiato ripetutamente, ma non sembrava avere capito. Ho pensato potesse essere un anziano, oppure una persona un po' alticcia".

Fiutato il pericolo, e dovendo agire nell'immediato, Massimo lo ha "spinto" fuori dalla Statale. "Dietro di me non c'era nessuno, così ho potutuo rallentare in sicurezza e fare ampi gesti per farlo desistere dal suo proposito. Ha funzionato, dopo qualche secondo deve essersi accorto della sciocchezza che stava per compiere e ha compiuto un'inversione. L'ho seguito lentamente fino all'Orsa Maggiore per accertarmi che non lo rifacesse, poi me ne sono andato, anche perché ero stanco morto dopo una giornata di 14 ore di lavoro".

Resta l'allarme per una situazione molto pericolosa, purtroppo sempre più diffusa sulle nostre strade.