Terribile scontro in via Oltrecolle a Como: centauro incastrato sotto l'auto

Un altro terribile incidente tra un'auto e una moto, dopo il tragico scontro di ieri a Sormano che è costato la vita a un motociclista di 57 anni. L'intervento di soccorso tecnico urgente da parte dei vigili del fuoco, alle 11:30 circa a Como in Via Oltrecolle, si è reso necessario a causa di un incidente stradale tra una moto e una macchina, con il motociclista, rimasto incastrato sotto la vettura, Sul posto 2 squadre dalla sede centrale e gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo, 39 anni, all'ospedale Sant'Anna in codice rosso.Traffico a lungo bloccato in entrambi i sensi.