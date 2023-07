Tragico incidente a Sormano con la moto: morto un 57enne

Tragedia oggi pomeriggio 11 luglio a Sormano. Un motociclista di 57 anni, con dinamiche ancora da chiarire si sarebbe scontrato frontalmente con un trattore. Inutili i soccorsi in codice rosso. L'elisoccorso si è alzato in volo da Sondrio e anche l'ambulanza di Sos di Canzo ha raggiunto il luogo dell'incidente, lungo la Sp44 nella zona del Pian di Tivano, ma non c'è stato altro da fare che constatare il decesso.

In aggiornamento.