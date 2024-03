Incidente mortale a Eupilio, il ragazzo sopravvissuto aveva un tasso alcolemico tre volte il consentito

Il tragico incidente dove ha perso la vita Simone Negri, il 23enne di Erba, è avvenuto lo scorso 17 dicembre a Eupilio, sulla strada provinciale che collega Erba a Lecco. Uno scontro violentissimo che non ha lasciato scampo al giovane che è morto sul colpo: lui guidava una Renault Clio e verso le 23 l'incidente è avvenuto con una Ford Focus che arrivava dalla direzione opposta. Inutili i tentativi di rianimare Simone, originario di Erba ma residente nel lecchese a Cesana Brianza. Ora il sostituto procuratore di Como ha concluso le indagini, notificando l'avviso all'uomo che era alla guida della Ford, un 26enne di Suello anche lui ferito gravemente nell'incidente ma fortunatamente sopravvissuto. L'accusa per lui è di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza. Come riportato su Il Giorno, il tasso alcolico era di 2,26, ben più alto dello 0,50 consentito per legge. Inoltre non avrebbe neanche rispettato i limiti orari di 50km/h procedendo a 90 chilometri orari. Ora, dopo la notifica della conclusione delle indagini dove sono formalizzate le accuse, il 26enne potrà visionare il fascicolo ed eventualmente dare la sua versione dei fatti.

La morte di Sasha

Recentemente è stata denunciata per omicidio stradale anche la giovane donna di 29 anni di Faggeto Lario che era alla guida della Seat Ibizia che si è scontrata con lo scooter 125 guidato da Alexandr Nahmias, morto a seguito dell'incidente. Il tragico scontro è avvenuto poco prima dell'alba a Torno, domenica 24 marzo 2024.