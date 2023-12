Simone, morto nel frontale a 23 anni: tra due giorni sarebbe stato il suo compleanno

Nel cuore della notte, come il peggior incubo di qualsiasi genitore, i carabinieri hanno avvisato i genitori a Cesana brianza, nel Lecchese, che loro figlio, di soli 23 anni, era deceduto in un incidente.

Una vera tragedia quella che si è consumata ieri sera intorno alle 23 a Eupilio, sulla strada provinciale che collega Erba a Lecco. Per Simone Negri, questo è il nome del giovane che ha perso la vita nell'impatto tra la Renault Clio, che guidava lui, e la Ford Focus, non c'è stato scampo. Il ragazzo, originario di Erba ma residente nel lecchese a Cesana Brianza, è morto sul colpo. Un altro ferito grave, un 26enne di Suello, è stato portato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna. Il dolore e lo sgomento nelle prime parole di cordoglio e condoglianze che cominciano a essere scritte sui social: un risveglio drammatico per tutti gli amici e i parenti del giovane.