Gli spacciatori nei boschi della droga si organizzano come in campeggio

Nonostante l'assiduo controllo da parte dei carabinieri e delle altre forze dell'ordine i boschi della droga e i relativi bivacchi continuano a proliferare nel comasco. Pochi giorni fa l'ultima operazione di contrasto allo spaccio, operata dai carabinieri di Fino Mornasco nei pressi di via Campagnola. Qui sono stati prima geo localizzati e poi smantellati 4 bivacchi, attrezzatissimi come un campeggio: sedie, sgabelli, sacchi di carbonella e vestiti oltre, ovviamente, ad alcune dosi di sostanze stupefacenti e tutto il materiale necessario per il confezionamento. Degli spacciatori non c'era traccia ma i militari hanno identificato sei consumatori che si aggiravano nei dintorni.