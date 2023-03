Forza la porta di casa di un 95enne e si addormenta sul divano: doveva smaltire la sbronza

È entrato a casa di un signore di 95 anni a Lurate Caccivio e ubriaco fradicio si è accasciato sul divano del salotto e si è addormentato. Il tutto mentre l'anziano dormiva ignaro nella sua stanza. È stata la figlia del proprietario di casa a trovare il giovane al mattino, ancora addormentato e a chiamare i carabinieri di Lurate che sono prontamente intervenuti.

Il fermo e il cellulare rubato nel negozio di fiori a Como

Il 24enne, straniero, senza fissa dimora e con precedenti di polizia la notte del 20 marzo aveva forzato la porta dell'abitazione solo per cercare un posto per dormire e riprendersi dalla sbronza. Dopo essere stato portato in caserma e perquisito tra le altre cose i militari gli hanno trovato in tasca un cellulare. Nel dubbio che fosse rubato, non avendo blocchi, hanno chiamato l'ultimo numero. A rispondere la titolare di un negozio di piante e fiori in via Varesina a Como che ha confermato che quel cellulare era il suo. I carabinieri stanno verificando anche la provenienza degli altri oggetti in possesso del 24enne (che è in stato di fermo), per capire se rubati.