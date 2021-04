Triste record di incidenti a Como e provincia nell'ultima domenica di zona arancione: cosa è successo

I soccorsi in via Virgilio a Como oggi, 25 aprile 2021

Una giornata da dimenticare oggi per Como e provincia per quanto riguarda gli incidenti stradali che sono cominciati già dal mattino. Pur essendo oggi 25 aprile ancora una domenica in zona arancione erano tante le persone per le strade.

- Alle 10.17 a Inverigo è stato investito un pedone, trasportato in codice giallo al Sant'Anna con l'elisoccorso. Tre le persone coinvolte in questo incidente, due donne di 47 anni e un ragazzo di 16.

-Alle 10.40 in via Bernasconi a Como è caduto un ciclista (le dinamiche dell'incidente riportate qui). Attualmente le sue condizioni sembrano gravi ed è stato portato con l'elisoccorso al Circolo di Varese

-A Turate, alle 11.21, uno scontro tra auto moto in cui è rimasto ferito un ragazzo di 26 anni, portato a Legnano in ambulanza, codice giallo

-A Pognana Lario, alle 14.21 è stata investita una bimba di soli 7 anni, portata al Sant'Anna di Como in codice giallo. Non è in pericolo di vita

-A Mariano Comense, alle 15.09 è stato investito un altro ciclista in via Stoppani. Si tratta di un 15enne portato in ambulanza (codice giallo) all'ospedale Fatebenefratelli di Erba

-A Como, alle 16.40 in via Virgilio scontro auto moto che ha visto coinvolte tre persone tra cui una ragazza di 17 anni (qui le prime informazioni sull'incidente)

-Alle 16.40 scontro auto-moto a Erba in via Resegone. ferito un uomo di 43 anni portato al Fatebenefratelli. Non sembrerebbe grave.

-Alle 17.12 a Limido Comasco ancora un oncidente che vede coinvolte un auto e una moto. È accaduto in piazza Vittorio Veneto. Ferito un 46enne.

-Alle 17.33 a Carlazzo, in via 5 Alpini un'altra caduta da bicicletta ma fortunatamente l'uomo di 46 anni non sarebbe ferito gravemente

-Alle 18.13 a Canzo caduto un ciclista di 26 anni, portato in ambulanza al Fatebenefratelli di Erba

- Alle 19 a Cernobbio, in largo Luchino Visconti scontro tra due moto rimasti coinvolti tre ragazzi di 15, 16 e 17 anni tutti portati al Sant'Anna di Como ma non in condizioni gravi.