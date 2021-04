Como, cade in bici per evitare un compagno: gravissimo 43enne. Bloccata tutta la via

È accaduto stamattina, 25 aprile a Como verso le 10.40. Un gruppo di ciclisti scendeva da via Bernasconi e uno di loro per eviatre una buca ha sbandato. Il suo compagno, dietro di lui, per evitare di andargli addosso è caduto rovinosamente. Le sue condizione sembrano molto gravi: sul posto elisoccorso da Milano, un'ambulanza e la guardia medica. Segnalato come codice rosso si attendono aggiornamenti sulle ferite riportate dall'uomo. Il 43enne è stato portato all'Ospedale Circolo di Varese dall'elisoccorso.