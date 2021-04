Como, terribile scontro auto moto: coinvolta anche una ragazza di 17 anni

È accadutooggi 25 aprile intorno alle 16,40 a Como, in via Virgilio. Brutto scontro tra un' auto e una moto che, stando alle primissime informazioni ricevute, vedrebbe tre persone ferite tra cui una ragaza di 17 anni e un uomo di 84. Sul posto 3 ambulanze, la guardia medica e i carabinieri di Como. Si stanno verificando le dinamiche dell'incidente segnalato inizialmente come codice rosso ma non risultano, al momento, persone in pericolo di vita. Uno dei feriti è stato portato al Sant'Anna in codice giallo. In aggiornamento.