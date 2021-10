Variante della Tremezzina, ecco dove finirà il materiale dello scavo

La variante della Tremezzina produrrà tonnellate di materiali di scavo da smaltire. Se ieri abbiamo fatto il punto delle alternative viabilistiche e illustrato le mappe del cantiere che per almeno 4 mesi terrà chiusa la Regina, oggi cerchiamo di capire che fine faranno le macerie prodotto dal cantiere di Colonno, visto che anche in questo caso c'era molta preoccupazione, in particolare tra i residenti della Valle d'Intelvi.

Tutti i rifiuti viaggeranno altrove, percorrendo dal cantiere tra i 35 e i 40 km per raggiungere le aree industriali individuate a Bulgarograsso, Cassina Rizzardi e Cuacciago. Nella tabella (immagine sopra) sono riportati i siti di conferimento definitivi e temporanei individuati nel PE in corso di approvazione, relativamente ai materiali provenienti appunto dai lavori dello svincolo di Colonno.