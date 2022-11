Variante della Tremezzina, torna l'incubo: Regina chiusa ogni 20 minuti per 12 giorni

Saranno dodici giorni difficili sulla Regina per la messa in sicurezza di una parete rocciosa. Un lavoro programmato all'interno del cantiere per la realizzazione della Variante della Tremezzina, che torna così a "minacciare" il traffico all'altezza di Colonno. Di seguito la nota ufficiale emessa da Anas.

Nell’ambito delle attività inerenti alla realizzazione della Variante alla Tremezzina, al fine di consentire le operazioni di pulizia e messa in sicurezza di un breve tratto del versante roccioso in adiacenza alla cascata delle Camogge, Anas ha programmato delle limitazioni provvisorie al transito lungo la strada statale 340 "Regina". Nel dettaglio a partire da lunedi 7 novembre, la strada statale verrà chiusa temporaneamente dal km 19,400 al km 19,900, in entrambi i sensi di marcia, ad intervalli regolari di 20 minuti, dalle ore 9 alle ore 16, a seguito dei quali la statale verrà riaperta. Il passaggio dei mezzi di soccorso e Forze dell'Ordine sarà sempre consentito. Il cantiere sarà attivo dal lunedì al venerdì, le lavorazioni termineranno venerdì 18 novembre.