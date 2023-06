Turismo e taxi, Minghetti: "Quella dei servizi è una questione da affrontare subito"

Prendere un taxi a Como sta diventando quasi impossibile. Non parliamo poi dei taxi boat. Io problema dei servizi, e in particolare dei trasporti, sta diventando il caso che rischia di compromettere il boom turistico che stiamo vivendo in questi mesi. Una stagione da record che rischia però di essere minata dalle solite lacune. Sulla questione sono intervenuti Barbara Minghetti e Giovanni Frassi de La Svolta Civica.

"I flussi turistici - afferma Frassi - stanno mettendo in difficoltà la città da tutti i punti di vista, sia per i residenti che per i turisti stessi. La punta dell'iceberg sono i trasporti, ed in particolare i taxi".

"E' una questione da affrontare - aggiunge Minghetti - quella dei servizi. I Taxi sono un servizio pubblico, la città è invasa da persone. Cosa si poteva fare in questo anno? Si era parlato di chiedere nuove licenze, di chiedere licenze stagionali, o di creare un calendario molto strutturato di turni dei taxisti".

"Durante i dibattiti in campagna elettorale - afferma ancora Frassi mi ricordo che Rapinese si era esposto con delle soluzioni che potevano essere applicate in maniera istantanea". "L'amministrazione comunale può tutto..." chiosa Minghetti.