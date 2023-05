Boom Boom Como

No, non è un sabato o una domenica. E nemmeno un giorno di ponte o di festa. Più semplicemente è un tranquillo martedì di maggio in cui la Navigazione e la città sono stati invasi da una folla di turisti. Ormai un abitudine quotidiana e non più, come accadeva qualche stagione fa solo nei weekend e nei giorni d'estate. Insomma Como è diventata un pugile del turismo, come il celebre Boom Boom Mancini omaggiato nell'omonima canzone di Warren Zevon.

Folle alle quali ci stiamo abituando, soprattutto in città, non senza una certa impreparazione, come ricordato ai margini della relazione di sostenibilità del Vista Lago di Como. E nonostante tutte le difficoltà che sta ancora creando il cantiere del lungolago, per il quale dovremmo attendere l'anno 2025 priam di poterlo vivere senza più barriere. Seppure gli afflussi turistici siano in continuo aumento, vige ancora la regola del "fai da te", soprattutto in tema di servizi, trasporti in primis. Si lamentano infatti la mancanza di taxi, di terra e di lago, e anche di traghetti, diventati decisamente insufficienti a coprire la richiesta attuale.

Il rischio è un po' quello che la città finisca al tappeto. Probabilmente non per ko tecnico ma sfinita alla 15^ ripresa di un match per il quale non è ancora del tutto attrezzata. Certamente la destagionalizzazione, già recepita da molti alberghi, è uno dei temi centrali per spalmare gli arrivi nell'arco dei dodici mesi. Vale soprattutto per gli stranieri e per i pernottamenti che vanno oltre il paio di giorni. Poi resta il problema di come gestire il turismo di prossimità, quello che probabilmente crea le maggiori difficoltà in termini di traffico e parcheggi. Ma anche qui andrebbero potenziati i trasporti, in particolare i treni che arrivano da Milano. Tuttavia, occorre vivere il momento non come un fastidio ma come un'enorme risorsa economica da sfruttare al meglio con una visione d'insieme. Perché una volta eliminato il brusio di fondo, resta un tesoro da mettere a sistema, quantomeno in sicurezza, per il bene di tutti.