Trenitalia, viaggi in due e paghi per 1 alla scoperta dei mercatini in Svizzera

Sarà valida per i viaggi dal 20 novembre al 20 dicembre la promozione che Trenitalia ha assemblato insieme alle Ferrovie Federali Svizzere. Ecco come funziona la promo 2x1 Mercatini per i viaggi Italia-Svizzera. L'offerta (acquistabile dal 1° novembre e fino al 30 novembre) è valida per viaggi dal 20 novembre al 20 dicembre 2023 ed è dedicata a tutti coloro che scelgono i treni Eurocity per raggiungere tutte le città svizzere collegate direttamente da Milano: Zurigo, Berna, Basilea, Montreux, Losanna, Ginevra, sede dei caratteristici mercatini di Natale.

Acquistando la Promo 2x1 Mercatini si viaggia in due, pagando un solo biglietto di 1° o 2° classe. I biglietti per l'offerta Promo 2x1 non sono modificabili e rimborsabili, si possono acquistare su tutti i canali di vendita Trenitalia e le agenzie di viaggio abilitate almeno tre giorni prima della partenza.

Grazie alla partnership con Svizzera Turismo, al sito svizzera.it/intreno, è possibile panificare il proprio viaggio prendendo spunti interessanti e scoprendo tantissime idee per un soggiorno all'insegna delle migliori attrazioni svizzere.

Con la nuova promo la società del Gruppo FS conferma il suo impegno a favore di esperienze di viaggio sempre più sostenibili e convenienti grazie all'utilizzo del treno.