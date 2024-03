Strade colabrodo a Como, slalom tra i crateri

Con le abbondanti piogge di questi giorni, che non cesseranno neanche in questo weekend, la situazione delle strade cittadine e delle arterie periferiche è sempre più delicata. A rendere ancora più fragile la situazione sono anche i cantieri in corso, in particolare quelli sempre invasivi della posa della fibra e in alcune zone come nel quartiere di Lora anche i lavori alla rete fognaria.

In alcuni casi si tratta di veri e propri crateri che rendono sempre più travagliata la circolazione delle auto e pericolosa quella delle moto. Si rischiano pneumatici, sospensioni e nel peggiore dei casi, sulle due ruote, rovinose cadute. Occorre quindi molta cautela e attenzione perché la situazione è destinata solo a peggiorare. Probabilmente solo con il ritorno della stabilità meteorologica sarà possibile fare una conta dei danni e porre almeno qualche pezza al manto stradale decisamente compromesso.