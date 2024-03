Allerta meteo: attese nuove intense piogge nel weekend

Dopo lunghe settimane di siccità, Il periodo a cavallo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo potrebbe risultare, a conti fatti, uno dei più piovosi del 2024. Allerta meteo per rischio idrogeologico oggi a Como e in tutta la Lombardia, ancora peggio in altre regioni del Nord Italia. Previste dunque forti piogge e temporali quasi ovunque.

Nella giornata di sabato 2 marzo, secondo gli esperti di 3bMeteo, il vortice si allontanerà verso la Grecia e la Turchia. Un breve respiro anticiclonico si estenderà soprattutto alle regioni meridionali dove sono attese condizioni migliori mentre al Centro e al Nord avremo ancora tempo a tratti instabile seppur con fenomeni non diffusi e non intensi.

Ma domenica 3 marzo il tempo peggiora di nuovo anche nel Comasco. Una nuova intensa perturbazione atlantica raggiungerà le regioni centro settentrionali portando piogge e temporali, localmente anche forti e neve copiosa sulle Alpi occidentali fin dal mattino, gli accumuli freschi sulle Alpi occidentali potrebbero superare il metro di altezza.