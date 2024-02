Emessa una nuova allerta nel Comasco: quando le piogge più intense

Nuova allerta meteo che riguarda anche Como e provincia. Nella giornata di venerdì 1° marzo, come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, il centro di bassa pressione toccherà nuovamente le regioni settentrionali. Sarà una giornata molto instabile e sono attesi rovesci, temporali sparsi e nevicate abbondanti su Alpi e Prealpi.

La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta gialla per rischio idrogeologico che comprende anche il Comasco, ed è prevista una ripresa delle precipitazioni nel corso della serata.

Per la giornata di domani 1° marzo le piogge saranno inizialmente deboli e a carattere sparso, a tratti moderate e più continue sui settori prealpini e di alta pianura occidentali. La fase più intensa delle precipitazioni sarà più probabile nella seconda metà del giorno e soprattutto in serata, in particolare su Laghi e Prealpi Varesine e Nodo Idraulico di Milano.