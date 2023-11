La dottoressa Olga Eugenia Disoteo arriva al Sant'Anna in Endocrinologia-Diabetologia Dietetica

La dottoressa la da alcune settimane si è unita al gruppo di medici della struttura complessa di Endocrinologia - Diabetologia Dietetica e Nutrizione Clinica, diretta dal dottor Fabrizio Muratori. Laureata in Medicina e Chirurgia, con specializzazioni in Idrologia Medica, Endocrinologia e Malattie del Ricambio, la dottoressa Disoteo arriva dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e in precedenza ha collaborato con l'Istituto di Economia Sanitaria, è stata monitor e principal investigator in numerosi studi clinici ed epidemiologici nazionali e internazionali, e vanta una lunga esperienza in ambito endocrinologico e diabetologico. Nel suo curriculum annovera corsi di perfezionamento in ecocolordoppler vascolare e sperimentazioni cliniche. È coordinatore della Commissione Nazionale Diabete dell'Associazione Medici Endocrinologici, dove in passato è stata membro del consiglio direttivo nazionale, oltre ad essere stata per sei anni nel Consiglio direttivo lombardo della Società Italiana di Diabetologia. Tra le patologie endocrino metaboliche è esperta, in particolare, nel diabete mellito di tipo 1 e di tipo 2 in tutti i suoi aspetti (prevenzione complicanze, impiego di nuovi farmaci e nuove tecnologie, chirurgia) e nelle sindromi polighiandolari autoimmuni. Per quanto riguarda le metodologie, applica quelle che la moderna gestione delle patologie endocrino metaboliche mette a disposizione dello specialista, dall'educazione motivazionale per le modifiche dello stile di vita alle nuove tecnologie (Holter glicemico, microinfusori, avvio bariatrica).

La struttura complessa di Endocrinologia, Diabetologia Dietetica e Nutrizione Clinica, la cui sede principale è all'ospedale Sant'Anna, si avvale di medici specialisti dedicati alla diagnosi e al trattamento delle malattie endocrine e metaboliche nell'adulto utilizzando i diversi livelli di assistenza: Day Hospital, Macroattività Ambulatoriale Complessa (MAC) e attività ambulatoriale. Di particolare rilevanza è l'attenzione che si pone alla costante integrazione fra clinica e laboratorio. Alla struttura afferiscono anche il Centro di Riferimento per lo studio, la diagnosi e la terapia dell'obesità (accreditato fra i Centri di eccellenza italiani anche da parte della Società Italiana dell'Obesità) e il Centro per la Nutrizione Clinica. “L’arrivo della dottoressa Disoteo ci consente di implementare l’attività diabetologica e di potenziare l’attività degli studi clinici proprio nel campo diabetologico dove siamo già presenti a livello internazionale con importanti studi nel campo della terapia dell’obesità” sottolinea il dottor Fabrizio Muratori.