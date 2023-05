In Riva a Cernobbio debutta l'Onda: nuova gestione e tante novità

Dopo un breve periodo in cui è stato ribattezza In Riva, riapre a Cernobbio con una nuova gestione e parte del suo vecchio nome: Onda. Lo storico locale verrà quindi inaugurato giovedì 1 giugno alle 18 dai fratelli Martignoni e Glauco Noseda, che già gestiscono il fortunato ristorante Una finestra sul lago a Carate Urio. In questa nuova avventura si aggiunge come socio anche il più piccolo della famiglia, Moritz. Linfa giovane quindi per un ritrovo che soprattutto in questa stagione ha sempre animato fino a tarda sera la Riva della nota località turistica lariana. Tuttavia, come racconta Nathan Martignoni, ci saranno molte novità rispetto al passato: "Ci stiamo facendo belli e siamo quasi pronti per l'inaugurazione, ultimi ritocchi e finalmente in riva a Cernobbio ci sarà un gioiellino: un gran ristorante e pizzeria ma anche cocktail bar oltre che caffetteria".