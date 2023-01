Pognana Lario, il benvenuto del sindaco Corbella a Chiara Ferragni e Fedez

Grazie allo scoop del settimanale Chi la notizia è rimbalzata da un giornale all'altro ed ora quella che sembrava solo un'indiscrezione diventa qualcosa di più concreto: Chiara Ferragni e il marito Fedez avrebbero acquistato una prestigiosa villa sul lago di Como a Pognana Lario. Pognana è un borgo bellissimo, piccolo e ben conservato: un vero gioiello del nostro territorio. Il caso vuole che sia speculare a Laglio, dove da anni viene in villeggiatura George Clooney. Come se le due proprietà si scrutassero attraverso le acque del lago.

Il sindaco di Pognana Claudio Corbella raggiunto telefonicamente ha dato il suo personale benvenuto alla coppia più social d'Italia: "Non conosco personalmente Federico Lucia e Chiara Ferragni ma mi sembrano una coppia con buon senso e capacità, quindi non posso che essere molto contento e dare loro il benvenuto a Pognana Lario! Speriamo anche sia possibile, in un futuro conoscerli per poter fare qualcosa insieme a loro.

Pognana è un piccolo paese, conservato bene, e ci tengo a dire che vogliamo continuare così, senza snaturarlo e trovando il giusto equilibrio e rapporto tra residenti, turisti e villeggianti, cercando di soddisfare le esigenze degli uni e degli altri. Siamo fiduciosi che non ci sarà un'invasione di fan e proveremo a mantenere questo equilibrio. Adesso comunque è prematuro parlarne, ora è il momento di dare loro il benvenuto!"

Alla domanda se fosse a conoscenza dell'arrivo dei Ferragnez e dell'acquisto dell'immobile il primo cittadino ci spiega che sapeva che fossero in corso le trattative per la vendita di una villa prestigiosa ma che è stato mantenuto da parte di tutti il giusto riserbo sulla questione. Se teme invasione di fan (in questo caso è più corretto chiamarli follower) come avvenne all'arrivo di Clooney a Lagio? Il sindaco Corbella spera e crede di no ma in caso chiederà consiglio. Insomma, oggi è il momento del benvenuto. Con la promessa che verranno sempre tenute ben presenti le esigenze dei residenti in modo che l'arrivo dei Ferragnez sia solo un benefit per tutti.