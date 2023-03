Piazza Roma transennata, al via il cantiere per i nuovi parcheggi

Come promesso dal sindaco Alessandro Rapinese, sono iniziati i lavori da parte del Comune di Como per la realizzazione dei nuovi parcheggi per i residenti in piazza Roma. Sloggiati i grandi pullman turistici, si torna quindi all'antico. Naturalmente l'accesso alla piazza sarà concesso solo ai residenti della zona e a chi sarà autorizzato a parcheggiare nei nuovi stalli oggetto del cantiere, ovvero chi ne aveva diritto in piazza Perretta.

L'assessore Maurizio Ciabattoni, con delega ai Lavori Pubblici, conferma l'inizio dei lavori: "In piazza Roma verranno realizzati 24 nuovi parcheggi gialli, oltre a quelli già esistenti, su tutta la piazza, non solo nella parte sotto gli alberi. Il tempi previsti per la realizzazione sono di due settimane, salvo imprevisti dovuti al maltempo. La pavimentazione sotto gli alberi sarà drenante di graniglia resinata. Come da delibera il costo complessivo dell'opera si aggira intorno a 50mila euro, oneri compresi":