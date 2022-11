Como, via i pullman turistici da piazza Roma: si fermeranno in tangenziale

Grosse novità in arrivo a Como dal punto di vista viabilistico. La giunta comunale ha approvato il nuovo progetto che riorganizza la viabilità in viale Innocenzo XI (la cosiddetta tangenziale). A tale progetto sono collegati altri importanti cambiamenti che incideranno soprattutto sulle abitudini dei residenti titolari di permessi di sosta sui posti gialli del centro storico. Procediamo con ordine.

Via i bus turistici dalla Ztl

In viale Innocenzo XI all'altezza del B&B Hotel verranno predisposti tre maxi spazi per la fermata degli autobus turistici. Attualmente i pullman turistici sostano in piazza Roma e proseguono in piazza Cavour per poi immettersi sul lungolago da via Cairoli.

Con la nuova piccola rivoluzione approvata oggi, 4 novembre 2022, dall'esecutivo di Palazzo Cernezzi i pullman faranno scendere i turisti in tangenziale e dopo essersi fermati per il tempo necessario proseguiranno lungo via Venini e parcheggeranno per la sosta prolungata in via Regina Teodolinda. Una banchina per disabili e un percorso in sicurezza consentirà ai disabili di raggiungere il centro storico percorrendo viale Innocenzo XI e via Gallio. "I pullman turistici - ha dichiarato Rapinese - saranno meno di intralcio intralcio alla viabilità perché non passeranno più per il centro e la Ztl, ma percorreranno solo viale Innocenzo e via Regina Teodolinda. L'ex sindaco Lucini ha riempito la piazza di pullman, l'ex sindaco Landriscina non ha fatto nulla per risolvere il problema, noi li togliamo definitivamente".

Nel complesso i parcheggi sull'area nel tratto di viale Innocenzo XI compreso tra via Borsieri e via Barelli saranno ridisegnati.

Piazza Perretta libera dalle auto

Le novità, però, non sono finite. Il sindaco Alessandro Rapinese ha spiegato che "l'intenzione è quella di togliere definitivamente i parcheggi gialli per residenti da piazza Perretta per spostarli in piazza Volta e in piazza Roma, e pensiamo di farlo già entro questo Natale, siamo in attesa del via libera della Sovrintendenza". Una curiosità circa il futuro di piazza Perretta: si prevede il posizionamento di un campo da paddle e un micro campo da tennis in occasione della competizione tennistica Apt Tour.