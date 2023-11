Parco Spina Verde: dopo la tromba d'aria della scorsa estate si corre ai ripari

La mancata manutenzione dei boschi, i cambiamenti climatici e gli agenti atmosferici della scorsa estate, hanno creato ingenti danni all’interno del Parco Spina Verde specialmente nella zona del versante del Castel Baradello e del Monte Goi. Il Parco ha recentemente affidato un incarico tecnico per uno studio generale che definirà i lavori da realizzare in tre fasi di intervento.

"La scorsa estate è stata probabilmente la più difficile nei 30 anni di vita della Spina Verde, – spiega il Presidente dell’Ente Spina Verde Giorgio Casati – prova ne è la tempesta che si è abbattuta lo scorso mese di luglio sul Parco nella zona del Baradello e del Monte Goi, un’area di 80 ettari. Nell’immediato ci siamo attivati per mettere a disposizione le nostre ditte appaltatrici e, in collaborazione con la Protezione Civile della Provincia, abbiamo riaperto in pochi giorni la strada forestale del Monte Goi permettendo il raggiungimento delle antenne coi servizi di telecomunicazione ed emergenza. Contemporaneamente ci si è attivati per ripristinare la percorribilità dei sentieri di accesso alla Torre del Baradello”.

L'incontro

Intanto il Circolo PD Como Circoscrizione1-Albate ha organizzato per giovedì 9 novembre alle ore 21 alla Cascina Massée (Via Sant' Antonino 4) un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza e alle associazioni al fine di discutere insieme della situazione non più tollerabile in Spina Verde (in particolare, Monte Goj e Valbasca che sappiamo essere luoghi vissuti e amati da tutta la popolazione comasca e non solo oltre che dalle associazioni). Dal nubifragio del 12 luglio scorso, a causa anche dell' inerzia del Comune di Como e dell' Ente Parco, non è possibile godere serenamente della Spina Verde sussistendo un potenziale rischio idrogeologico e d'incendio. Introdurrà l' incontro il segretario del Circolo Francesco Finizio con l'intervento tecnico del Dott. Angelo Vavassori. Saranno presenti il consigliere regionale Angelo Orsenigo, il segretario cittadino PD Daniele Valsecchi e alcuni consiglieri comunali. Sarà lasciato molto spazio al dibattito e agli interventi in sala per favorire il confronto e l'individuazione di soluzioni da poter mettere al più presto in atto per il ripristino dello stato dei luoghi.