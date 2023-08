Vi spieghiamo perché ad un certo punto del sentiero verso Castel Baradello bisogna pagare

Ieri domenica 13 agosto ci avete scritto in tanti per avere ragguagli sulla camminata al Castello del Baradello. Chi si avventurava lungo il sentiero ad un certo punto veniva fermato dalle guide di Slow Lake che spiegavano "che anche per raggiungere l'esterno del castello e senza alcun tipo di tour guidato non si poteva proseguire. Loro, ci ha scritto una nostra lettrice, pretendono che ogni persona paghi 7 euro per raggiungere anche solamente l'esterno".

Abbiamo raggiunto la direzione di Slow Lake che ci ha dato spiegazioni in merito:

"Interveniamo per alcuni chiarimenti sulle procedure di accesso temporaneamente adottate nell' area del Castel Baradello. In seguito ai danni provocati dal maltempo alcune settimane fa alla scala di accesso all"area della torre, la società concessionaria per le attività turistiche ed educative nel Parco Spina Verde, Slow Lake Srl, in accordo con la direzione del Parco Spina Verde, ha spostato alla base della scala in cemento il punto di inizio delle visite. Tale procedura è stata adottata per motivi di sicurezza. Essendo la scala danneggiata in più punti, il nostro personale guida in sicurezza gli utenti sino al cancello di ingresso da cui è da anni possibile l'ingresso solo con visita guidata. Si tratta di uno spostamento temporaneo di pochi metri dell'area di ceck in di cui abbiamo sistematicamente dato notizia su tutti i nostri canali e che consente di garantire in sicurezza l'apertura del monumento anche dopo i gravi danni arrecati dal maltempo".