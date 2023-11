Operaio al lavoro per la pista di pattinaggio si prende una pausa. E orina nell'aiula di piazza Cavour

Ore 9, piazza Cavour. Gli operai sono al lavoro per montare la pista di pattinaggio che sarà presente per tutta la durata delle festività natalizie. Uno degli operai con disinvoltura sposta le transenne della recinzione posizionate intorno alla pista, sguscia fuori e si avvicina a una pianta dell'aiuola. Quella è la sua toilette. Una volta finito di fare pipì l'uomo si rimette i guanti da lavoro e torna all'opera per completare con i colleghi il montaggio della pista.

