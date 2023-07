Natale a Como, pista del ghiaccio in piazza Cavour: domande entro il 30 luglio

Come avevamo anticipato lo scorso 27 giugno, la pista del ghiaccio tornerà in piazza Cavour al posto delle casette. Abbandonata la Città dei Balocchi, Rapinese riporta nel salotto di Como la pista estromessa dai mercatini di Natale già ai tempi delle ultime edizioni della kermesse di Brunati. Dopo il debutto lo scorso anno del Natale a Como, a dicembre si cambia ancora.

Palazzo Cernezzi ha infatti approvato l’avviso per l’installazione in occasione del Natale 2023, di una pista di pattinaggio in piazza Cavour larga al massimo 26 metri per lato, pista che dovrà prevedere al centro un albero con decorazioni natalizie. Lo stesso gestore dovrà inoltre occuparsi anche dei fuochi d’artificio per i festeggiamenti della notte di Capodanno, con una durata di almeno 20 minuti. Infine, chi si aggiudicherà la realizzazione della pista del ghiaccio potrà anche realizzare spettacoli intorno all’area di pattinaggio. Le domande per l’organizzazione della pista del ghiaccio dovranno arrivare a Palazzo Cernezzi entro la mezzanotte del 30 luglio. Il canone di concessione è di oltre 9mila euro.