Natale a Como e la partita contro il Bari: piano di sicurezza provvisorio per il weekend

Qualche preoccupazione era sorta dopo che era stata rimandata e poi annullata la conferenza per presentare il programma delle iniziative, degli eventi e delle attrazioni promosse dall’Amministrazione per Natale a Como prevista per oggi 25 novembre. Invece anche se in via provvisoria il piano del traffico e per la sicurezza sembra confermato: "Domani 26 novembre, nel pieno rispetto delle indicazioni frutto dell’incontro odierno in Questura, prenderà il via Natale a Como con le casette in piazza Cavour e via Corridoni e la pista del ghiaccio, sempre in via Corridoni.





Nel fine settimana si svolgerà la partita di calcio Como - Bari, pertanto sono stati modulati servizi specifici, d’intesa con le Forze di Polizia, per far sì che la convivenza dei due eventi non crei criticità alla viabilità urbana e all’incolumità delle persone che verranno a Como".