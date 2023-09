Il miglior hotel del mondo è sul Lago di Como: Villa Passalacqua batte tutti

Come ogni anno è uscita la classifica dei miglior hotel del mondo World’s 50 Best Hotels e nel 2023 la vetta è occupata da una struttura sul lago di Como. Parliamo del Villa Passalaqua a Moltrasio, l’ultimo appassionato progetto di Paolo, Antonella e Valentina De Santis, lungimirante famiglia comasca di imprenditori alberghieri, già proprietari del Grand Hotel Tremezzo, che con amore, devozione e generosità, hanno riportato in vita questa incredibile dimora. L'inaugurazione, piuttosto recente, risale al giugno 2022.

Al secondo posto si piazza il Rosewood Hong Kong, che si trova nel quartiere artistico e di design Victoria Dockside della città, famoso per la sua vista mozzafiato. Al terzo posto il Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River a Bangkok, quarta posizione per The Upper House a Hong Kong e in quinta posizione abbiamo Aman a Tokyo.

In questa classifica dai sapori orientali, Villa Passalaqua riporta l'attenzione in Europa e in Italia. Queste le parole dell'amministratore delegato di World’s 50 Best Hotels Tim Brooke-Webb:

"Congratulazioni vivissime a Passalacqua per il posto n.1, a soli due anni dall’apertura. È una vera testimonianza della visione della famiglia De Santis, che ha creato questo sublime santuario per gli ospiti con una scrupolosa devozione per i dettagli di design, un'ospitalità raffinata e una magia distintiva, che ha chiaramente lasciato un'impressione duratura sulla nostra Academy di votanti esperti".

Per la classifica integrale potete vedere il sito ufficiale a questo link.

Lo splendore di Villa Passalaqua: una dimora storica

Costruita su un terreno originariamente di proprietà di Papa Innocenzo XI, Villa Passalacqua fu progettata alla fine del ‘700 per volere del Conte Andrea Lucini Passalacqua, che commissionò il progetto all'architetto Felice Soave e Giocondo Albertolli. Da subito la villa divenne luogo di ritrovo per innumerevoli personalità dell’epoca, accogliendo alcune delle menti più brillanti del mondo della musica, della letteratura, dell’arte e della politica: da Napoleone Bonaparte a Winston Churchill. Nel 1829 Vincenzo Bellini ne fece la sua dimora, dove compose due delle sue opere più famose, La Norma e La Sonnambula.

Passalacqua ha riaperto le porte nel giugno del 2022 con 24 splendide suite distribuite tra tre diversi edifici, ciascuno con una personalità ben distinta e un fascino unico. La residenza principale, la Villa, ospita 12 di esse, che celebrano la sfarzosità della storia italiana con affreschi originali, stucchi e decori.

Il Palazzo ospita inoltre la Spa con due cabine massaggi, un’area relax di ispirazione orientale in una sala a volte colonnata, e una suggestiva area umida ricavata nel tunnel sotterraneo, uno dei tanti segreti affascinanti di Passalacqua.