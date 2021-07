Frana a Blevio e strade allagate in centro Como: le immagini del maltempo (foto e video)

Il maltempo ha causato grossi disagi e danni un po' ovunque a Como e provincia nel pomeriggio del 25 luglio 2021.

La strada Lariana è stata completamente bloccata sia a Torno che a Blevio a causa di detriti, allagamenti e, soprattutto, a causa di frane nelle località Sopravilla e Capovico a Blevio causate da torrenti che sono straripati investendo auto e moto parcheggiate. Non si sono registrati feriti ma i danni e i disagi sono enormi.

Grossi disagi anche in centro Como dove alcune strade, come via Brambilla, si sono trasformate e in veri e propri fiumi. Segnalazioni a QuiComo sono arrivate anche dalle periferie. Ad esempio a Monte Olimpino alcuni residenti hanno segnalato garage e parcheggi completamente sommersi dall'acqua. Forti grandinate si sono registrate un po' ovunque.