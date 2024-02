Aggiornamento delle prossime chiusure dell'autostrada A9 in base al maltempo

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso è stata annullata la chiusura del ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, da Como verso Varese, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 26, alle 5:00 di martedì 27 febbraio. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, di seguito indicate.

Dalle 21.00 di martedì 27 alle 5 di mercoledì 28 sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Como ed è diretto verso Varese.

In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita sulla A9 allo svincolo di Saronno, al km 15+750, immettersi sulla SP527 verso Castellanza ed entrare in A8 allo svincolo di Castellanza. In ulteriore alternativa, immettersi sulla A8 verso Milano, uscire a Lainate, al km 8+100 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Varese.

Sulla A8 Milano Varese sarà chiuso lo svincolo di Cascina Merlata, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa, immettersi sul Raccordo di Viale Certosa verso A8/Varese e A4/Torino-Venezia, con ingresso sulla A4 attraverso lo svincolo di Pero.

Dalle 21.00 di mercoledì 28 alle 5.00 di giovedì 29 sulla A8 Milano Varese sarà chiuso lo svincolo di Cascina Merlata, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa, immettersi sul Raccordo di Viale Certosa verso A8/Varese e A4/Torino-Venezia, con ingresso sulla A4 attraverso lo svincolo di Pero.