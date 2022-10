Lungolago di Como, un altro passo avanti: affidati i lavori per gli arredi della passeggiata

Mentre il cantiere delle paratie promette di consegnare entro la primavera del 2023 il tratto finito fino a piazza Cavour, il lungolago di Vomo compier un altro decisivo passo per tornare nel pieno possesso della città. Il Comune di Como ha infatti aggiudicato la gara di appalto, valore circa un milione di euro, per la realizzazione del verde e degli arredi.

Vincitrice è risultata Edilizia Valdostana, azienda con sede in provincia di Torino. L'impresa piemontese ha infatti presentato la migliore offerta con un ribasso del 9,9% sull’importo a base di gara.

Il lungolago di Como sarà dedicato al comasco Plinio il Vecchio, celebrato a 2000 anni dalla nascita con la messa in scena del suo capolavoro, la Naturalis Historia. Un progetto, lo ricordiamo, affidato lo scorso anno all’architetto Massimo Semola, professionista novarese esperto paesaggista, che ha già suscitato a suo tempo parecchie discussioni in città. Come è naturale che sia dopo tanta attesa. Ma per dare un addio definitivo al cantiere delle paratie, avviato nel 2008, bisognerà aspettare almeno fino al 2024: materie prime e prezzi la causa principale dei nuovi (contenuti) ritardi.