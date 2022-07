Lissi sulle paratie: "Il progetto Lucini non è stato nemmeno preso in considerazione"

Inevitabile, e attesa, la risposta a difesa di Mario Lucini è arrivata dalla consigliera comunale del Pd Patrizia Lissi. Il tema, ovviamente è quello delle paratie dopo lo scambio di scaramucce tra Turba e Minghetti. A rifocillare la questione era stato proprio Turba, che in mattinata ha cercato di rimettere la questione del muro a lago sulle spalle di Lucini, dimenticando però la lunga storia del cantiere e di come la giunta Lucini avesse di fatto influito pochissimo sulla questione. Tanto che, senza entrare nel merito, l'ex sindaco di Como, aveva così commentato la notizia in un post di Comozero: "Il consigliere Turba ha le idee confuse”.

Ed ecco allora che sulla vicenda si inserisce Lissi, con un post molto più esaustivo: "Caro Lucini sei come sempre un " signore " nelle risposte, io molto meno. Non è questione di "togliersi qualche sassolino dalla scarpa" ma è dire la VERITÀ. Polemica? La risposta sarebbe fare polemica? E chi la farebbe, Lucini? Perchè non rispondono sul fatto che c' era già un progetto pronto (Lucini) per il lungo lago e non hanno voluto farlo? Perché non dicono che la scalinata, dopo la passeggiata di Zambrotta, non la faranno com' era prevista nel progetto precedente (Lucini)?

"Perchè - aggiunge Lissi - non dicono che invece di piantare alberi, com' era previsto nel tuo progetto, hanno deciso di mettere vasi solo perché non hanno preparato lo spazio giusto per le radici? La consigliera della Lega in consiglio mi ha fatto notare che avendo votato per Rapinese non farà opposizione ma lo appoggerà. Complimenti. Parlano come se nei cinque anni di amministrazione Landriscina non avessero fatto disastri, fra soldi pubblici buttati al vento e perso progetti pronti. Come dico spesso: "Sono senza vergogna".

Passano gli anni, passano i lustri, ma siamo ancora appesi al "muro" delle paratie, una storia infinita, bel lontana dal trovare l'ultimo mattone.