Lake Como Poetry, le casette dei libri ora sono 11

L'undicesima casetta dei libri sulla Lake Como Poetry Way è stata installata in uno degli angoli più interessanti della città, tra il Broletto e Palazzo Pantera, a ridosso del centro storico, grazie alla Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como. Giusto in tempo per la terza edizione di Libri di Corsa 2020, giornata promossa da Associazione Villa del Grumello, cui s tutti sono invitati a partecipare questa domenica 4 ottobre, tempo permettendo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un progetto di rete, la Lake Como Poetry Way, ideato dall'associazione Sentiero dei Sogni, animato da Pietro Berra, che vive ogni giorno grazie anche ai tanti comaschi (e ai non pochi turisti), che lasciano e prendono libri. Chi metterà il primo nella nuova little free library ai Giardini Maggiolini, si chiedono ora i promotori dell'inizaitiva?