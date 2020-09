Staffettta letteraria: Libri di Corsa con Villa del Grumello

Associazione Villa del Grumello e Athletic Team Lario anche nel 2020 fanno correre la cultura con il tradizionale appuntamento Libri di Corsa, ideato nel 2017 assecondando il comune amore per le bellezze paesaggistiche del nostro lago e l’approccio lento e rispettoso all’ambiente e ai luoghi storici.

L’evento nasce dalla contaminazione di discipline ed esperienze differenti e dal desiderio di mettere in rete luoghi e realtà culturali attive nel territorio.

Le little free libraries (casette del bookcrossing) lungo la Lake Como Poetry Way ideata dall’Associazione Sentiero dei Sogni sono così diventate le tappe ideali e concrete di una staffetta di libri, che i runner di ATL con il consueto entusiasmo realizzeranno anche nell’edizione 2020 lungo il percorso culturale e turistico tra Brunate, Como e Cernobbio. Ad accoglierli, le altre realtà culturali ed istituzionali del territorio coinvolte nel progetto: Comune di Como, Comune di Brunate, Comune di Cernobbio-Villa Bernasconi, Giardino della Valle, Associazione La Stecca, Società dei Palchettisti TSC, Associazione ex Allievi scuole medie Marmori Cernobbio. Partenza e arrivo al Grumello.

L’edizione 2020 è dedicata al viaggio e a Gianni Rodari con uno spettacolo che unisce letture teatralizzate e musica jazz tzigana, a cura di Fata Morgana e Trio Gipsy. Appuntamento dedicato ai bambini di tutte le età, alle ore 11 nel parterre della Villa.

Nel pomeriggio alle 16 Pietro Berra, ideatore della Lake como Poetry Way e di Associazione Sentiero dei Sogni, coordinerà la staffetta di letture dedicata agli autori del percorso letterario. Appuntamento alla statua commemorativa di Ugo Foscolo da poco restaurata dall’Associazione Villa del Grumello.

Il Ristoro del Grumello a cura di La Breva e20 interpreterà infine il tema della giornata con proposte bio e di filiera corta.

Eventi aperti al pubblico gratuitamente con prenotazione obbligatoria:

Parco aperto ad ottobre dalle ore 10 alle ore 18 con accesso pedonale. Le attività avvengono nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pandemia Covid-19.

Libri di Corsa

4 ottobre 2020

Staffetta di libri tra le little free library

lungo la Lake Como Poetry Way

ore 8.15-11

STAFFETTA LIBRI COI RUNNER DI ATL

Il pubblico potrà salutare i runner in ciascuna postazione lungo il percorso del bookcrossing (il cronoprogramma è in fondo a questa mail) e partecipare agli spettacoli alle 11 e alle 16 nel parco di Villa del Grumello

ore 11

PARTERRE VILLA DEL GRUMELLO

In caso di maltempo l'evento si svolgerà alla serra

Grumello. Teatro

RACCONTI E MUSICA IN VIAGGIO:

GIANNI RODARI E GIPSY JAZZ

Staffetta tra racconti, intrecci di parole, filastrocche strampalate e musica gipsy: una fantasiosa kermesse rodariana si fonde con la musica assieme tzigana e jazz del trio, ispirata alle melodie itineranti dei Manouches

Racconti a cura di Gruppo Fata Morgana

con Cristina Quadrio e Marta Stoppa

Musica a cura di Trio Gipsy

con Andrea Aloisi (violino), Flavio Minardo e Claudio Pietrucci (chitarra)

Evento per bambini di tutte le età

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA QUI

ore 16

PARTERRE VILLA DEL GRUMELLO

In caso di maltempo l'evento si svolgerà alla serra

Grumello.Ugo e la Lake Como Poetry Way

In occasione del restauro del busto di Ugo Foscolo

“TORNANDOMI UNA SERA A GRUMELLO.

UGO FOSCOLO E GLI AUTORI DELLA LAKE COMO POETRY WAY”

Letture scelte a più voci

A cura di Associazione Sentiero dei Sogni,

coordinamento artistico di Pietro Berra

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA QUI

10-18

RISTORO DEL GRUMELLO

VIAGGIO NEL TERRITORIO

Prodotti bio e di filiera corta, a cura di La Breva catering

CRONOPROGRAMMA

STAFFETTA LIBRI COI RUNNER DI ATL

GRUMELLO - BRUNATE A/R

ore 8.15 partenza atleti

ore 9.05 Brunate San Maurizio

ore 9.25 Brunate Biblioteca

ore 9.50 Garzola Salita San Donato

ore 10.10 Giardino Maggiolini (piazza Verdi)

ore 10.30 Giardino Delle rose

ore 10.50 Ritrovo al ponte del KM_C

ore 11.00 Villa del Grumello

GRUMELLO - CERNOBBIO A/R

ore 8.30 partenza atleti

ore 8.50 piazzetta Baratelli, Como

ore 9.35 Piazza Santo Stefano, via Carcano

ore 9.55 Cernobbio Giardino della Valle

ore 10.15 Cernobbio Riva

ore 10.25 Cernobbio Villa Bernasconi

ore 10.50 Ritrovo al ponte del KM_C

ore 11.00 Villa del Grumello

INFORMAZIONI

L’accesso al Parco e alle attività avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di pandemia Covid-19

Il parco del Grumello è aperto al pubblico con accesso gratuito e pedonale la domenica dalle 10 alle 18

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

per tutti gli eventi sul sito www.villadelgrumello.it

È possibile prenotare massimo due biglietti, in caso di impossibilità a partecipare è gradita la disdetta.