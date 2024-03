Sul lungolago riapre Terrazza Olmo, il ristorante sarà guidato dallo chef Molon: le novità

Riapre il 28 marzo sul lungolago di Como il ristorante Terrazza Olmo e lo fa con grandi novità: per prima cosa lo chef. A guidare la brigata di cucina sarà Carlo Molon con un menu completamente nuovo. Tra le novità pesce crudo e la pizza "romana", poi pane focaccia e grissini fatti in casa.

La cucina torna a essere tipicamente mediterranea e con nuove proposte. Ci facciamo raccontare tutto direttamente dallo chef, incontrato da Francesco di Como Best Food (local guide livello 10).

Una bella sfida per Molon che dovrà gestire questo bellissimo angolo affacciato sul Lago.I prezzi non sono proprio nazional popolari, ma del resto data la location è anche prevedibile. Per i primi piatti si parte da 22 euro per i Ravioli di Ricotta e Limone con fave novelle, zucchine in fiore e pomodoro candito fino ai 36 per i Carnaroli alla pescatora con pesce cotto e crudo.